14 января, 15:30

Общество

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 14 января

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 14 января

Синоптики рассказали, что высота сугробов может вырасти 14 января в Москве

Студенты московских вузов помогают коммунальщикам убирать снег

Высота снежного покрова в Москве достигла рекордных 45 сантиметров

"Специальный репортаж": соседские войны

Москвичи после праздников вернули новогодние товары в ПВЗ

Новости регионов: сильные метели надвигаются на Камчатку

"Атмосфера": снегопад и туман ожидаются в Москве 14 января

В Москве выпало 80% месячной нормы осадков с начала января

Сибирский антициклон принесет крещенские морозы в Москву

В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В течение суток 14 января периодически будет идти небольшой снег, количество осадков составит от 1 до 3 миллиметров. Высота снежного покрова существенно не изменится.

Температура воздуха находится в рамках климатической нормы и составляет минус 3–5 градусов. В ближайшие дни в столице продолжит холодать. К концу недели ожидаются первые в этом сезоне 20-градусные морозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Атмосфера
