"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 14 января

В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

В течение суток 14 января периодически будет идти небольшой снег, количество осадков составит от 1 до 3 миллиметров. Высота снежного покрова существенно не изменится.

Температура воздуха находится в рамках климатической нормы и составляет минус 3–5 градусов. В ближайшие дни в столице продолжит холодать. К концу недели ожидаются первые в этом сезоне 20-градусные морозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.