"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23–24 сентября

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Филиппова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе прогнозируется переменная облачность. В субботу, 23 сентября, температура воздуха днем составит 24 градуса. В воскресенье, 24 сентября, столбики термометров покажут 23 градуса.

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