"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 9 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, а также какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В четверг, 9 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 27 градусов тепла.