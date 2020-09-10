"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде в четверг

В программе "Атмосфера" метеоролог Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет горожан в ближайшее время и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.



По данным синоптиков, погоду в Москве испортили холодные атмосферные фронты. Они принесли дожди и обрушили столбики термометров.

В течение всего дня 10 сентября в столице ожидаются осадки. Скорость ветра – до 15 метров в секунду.