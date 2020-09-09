Эксперт озвучил возможную причину приостановки испытаний вакцины AstraZeneca

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Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации городской больницы № 52 Москвы Сергей Царенко считает, что испытания британской вакцины от коронавируса могли быть приостановлены из-за внезапного заболевания COVID-19 кого-то из добровольцев, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что разработкой вакцины занимаются компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

"У них произошло какое-то нежелательное побочное явление. Именно для этого и проводятся клинические испытания", – сказал Царенко.

Он отметил, что во время испытаний кто-то мог заболеть коронавирусом, также могла появиться анафилактоидная реакция на вакцину.

"Любое введение препарата, не только вакцинального, сопровождается аллергической реакцией, вплоть до анафилаксии. Такое случается редко. Для нашей вакцины ни разу пока не описано", – добавил эксперт.

Царенко также не исключает, что во время испытаний могла проявиться и любая другая случайная болезнь.

О приостановке испытаний вакцины от коронавируса компании AstraZeneca писал портал Stat News. Сообщалось о возможном нежелательном эффекте у одного из участников из Великобритании.

В августе британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca получила разрешение от Минздрава на проведение в России третьего этапа клинических испытаний своего препарата от коронавируса.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".