Путин поручил компенсировать медорганизациям расходы по борьбе с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Владимир Путин поручил до 10 сентября выделить средства медицинским организациям на компенсацию расходов по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
В документе говорится, что необходимо выделить из федерального бюджета средства на компенсацию в текущем году медицинским организациям расходов на их финансовое обеспечение в условиях ЧС и (или) угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, вызванных COVID-19. В том числе, речь идет о расходах на лечение больных коронавирусом, а также тестирование пациентов.
Ответственным за выполнение поручения назначен Михаил Мишустин.
Ранее стало известно, что экспорт российского препарата от COVID-19 может начаться весной 2021 года. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что спрос на вакцину за рубежом существует, однако прежде всего необходимо решить собственные задачи.
Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения РФ. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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