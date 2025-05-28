"Сити": чем прославился кинорежиссер Клинт Иствуд

Кинорежиссер и актер Клинт Иствуд готовится отметить свое 95-летие. В честь этого команда проекта "Сити" собрала подборку малоизвестных или забытых фактов об иконе кинематографа.

В начале своей карьеры Иствуд мыл бассейны и работал лесорубом, а в 21 год попал в авиакатастрофу над океаном. В итоге он проплыл 3 километра до берега в ледяной воде. Позднее он снимался в сериалах, массовке и неоднократно получал отказы на кастингах.

Многие помнят знаменитые киноленты Иствуда "Чудо на Гудзоне", "Грязный Гарри", "Хороший, плохой, злой", "Малышка на миллион". Подробнее – в программе "Сити".