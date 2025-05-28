Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 16:30

Культура

"Сити": чем прославился кинорежиссер Клинт Иствуд

"Сити": чем прославился кинорежиссер Клинт Иствуд

"Страсти на эстраде": Валерий Ободзинский

Актер Артур Бесчастный рассказал о приезде в Москву

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Сады и цветы" пройдет в Москве до конца лета

Подготовка циркового шоу "Сны Пушкина" продолжается в Москве

"Сити": дайджест событий недели в Москве

"Интервью": Александра Урсуляк – о своей вспыльчивости

"Сити": фильму "Жмурки" исполнилось 20 лет

"Страсти на эстраде": Эдита Пьеха

"Культура за 100 секунд": выставка о Москве XVIII века открылась в Музее археологии

Кинорежиссер и актер Клинт Иствуд готовится отметить свое 95-летие. В честь этого команда проекта "Сити" собрала подборку малоизвестных или забытых фактов об иконе кинематографа.

В начале своей карьеры Иствуд мыл бассейны и работал лесорубом, а в 21 год попал в авиакатастрофу над океаном. В итоге он проплыл 3 километра до берега в ледяной воде. Позднее он снимался в сериалах, массовке и неоднократно получал отказы на кастингах.

Многие помнят знаменитые киноленты Иствуда "Чудо на Гудзоне", "Грязный Гарри", "Хороший, плохой, злой", "Малышка на миллион". Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоАнастасия Арсланова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика