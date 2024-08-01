Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 13:45

Город

"Сити": какую программу подготовили к дню рождения ВДНХ

"Сити": какую программу подготовили к дню рождения ВДНХ

Новости часа: около 50 тыс человек в 2024 году начнут переселение по реновации

"Москва 2030": чем удивит самый масштабный форум-фестиваль этого лета

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о концепции "15-минутный город"

"Мой район. Новости": новый ландшафтный парк появится в Огородном проезде

Стартовал масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за семь лет

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о развитии инфраструктуры города

Открылся самый масштабный форум-фестиваль этого лета "Москва 2030"

Съезд с МСД на Каширское шоссе готов на 75%

1 августа 2024 года ВДНХ исполнилось 85 лет. В связи с этим событием команда "Сити" подготовила специальный маршрут по Выставке.

В субботу, 3 августа, у арки главного входа будут проходить интерактивные представления монументов ВДНХ. Актеры предстанут в образах главных героев таких скульптур, как "Рабочий и колхозница", "Счастливая семья", или "Ученый агроном". Представления идут с 12:00 до 18:00 каждые два часа.

Что еще входит в праздничную программу? Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
городвыставкивидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаЕкатерина Ефимцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика