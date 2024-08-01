"Сити": какую программу подготовили к дню рождения ВДНХ

1 августа 2024 года ВДНХ исполнилось 85 лет. В связи с этим событием команда "Сити" подготовила специальный маршрут по Выставке.

В субботу, 3 августа, у арки главного входа будут проходить интерактивные представления монументов ВДНХ. Актеры предстанут в образах главных героев таких скульптур, как "Рабочий и колхозница", "Счастливая семья", или "Ученый агроном". Представления идут с 12:00 до 18:00 каждые два часа.

Что еще входит в праздничную программу? Подробнее – в программе "Сити".