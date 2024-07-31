"Сити": топ-3 сериала, которые стоит посмотреть в августе

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех сериалов, которые стоит посмотреть в начале августа. Так, третье место заняла спортивная драма Евгения Стычкина "Игры" об Олимпиаде 1980 года.

На втором месте расположилось драмеди "Она такая классная" с Денисом Прытковым и Львом Зулькарнаевым. На вершине рейтинга – сериал "Взрослые" со Стасей Милославской, Анастасией Талызиной и Марией Мацель в главных ролях.

Подробнее – в программе "Сити".