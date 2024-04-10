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10 апреля, 13:50

Культура

"Сити": три столичные выставки, открытые в апреле

"Сити": три столичные выставки, открытые в апреле

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Команда "Сити" сделала подборку новых выставок, которые открыты в Москве в течение апреля. Так, можно посмотреть проект "Владимир Вейсберг. От цвета к свету" в Пушкинском музее. Художник анализировал эволюцию восприятия цвета, поэтому известен как мастер "невидимой живописи" – картин, в которых очертания предметов будто проступают из дымки.

Также можно посетить выставки "Тибет. Хань Юйчэнь" в Третьяковской галерее и "Алфавит. Советская фотография 1920–1930-х годов" в ЦВК Bеton. Подробнее – в программе "Сити".

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