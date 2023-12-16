"Сити": выставка "Япония. Другой мир" открылась в центре визуальной культуры Beton

В столице проходит несколько интересных выставок. Одна из них – в центре визуальной культуры Beton идет выставка под названием "Япония. Другой мир".

На экспозиции можно увидеть 70 оригинальных работ японских фотоателье конца XIX века, причем некоторые снимки раскрашены вручную. Выставка работает до 4 февраля 2024 года.

Подробнее об этой и других столичных выставках – в проекте "Сити".