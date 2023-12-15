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15 декабря, 12:45

Общество

Маршрут для зимних прогулок из 28 площадок подготовили для москвичей

Маршрут для зимних прогулок из 28 площадок подготовили для москвичей

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Специалисты ВДНХ и Главного ботанического сада РАН подготовили для москвичей маршрут для зимних прогулок. Дорога охватывает 28 живописных площадок, которые расположены на ВДНХ, в Ботаническом саду и в парке "Останкино". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Прогулка по маршруту займет не менее трех часов, а карту с основными локациями и интересными местами можно скачать на сайте выставки или взять в инфоцентре. Начать маршрут можно у любого входа на ВДНХ и далее идти по точкам в удобном порядке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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