Маршрут для зимних прогулок из 28 площадок подготовили для москвичей

Специалисты ВДНХ и Главного ботанического сада РАН подготовили для москвичей маршрут для зимних прогулок. Дорога охватывает 28 живописных площадок, которые расположены на ВДНХ, в Ботаническом саду и в парке "Останкино". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Прогулка по маршруту займет не менее трех часов, а карту с основными локациями и интересными местами можно скачать на сайте выставки или взять в инфоцентре. Начать маршрут можно у любого входа на ВДНХ и далее идти по точкам в удобном порядке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.