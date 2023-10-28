"Сити": москвичам рассказали о полезном и интересном досуге

Москвичам рассказали, как можно провести свободное время интересно и с пользой. Например, в большом прокате идет драма "Отпуск в октябре". В главных ролях – Мария Мацель и Евгений Ткачук.

Еще 28 октября на сцену пространства "Атмосфера" выйдет Элджей. Гости смогут услышать несколько новых синглов и классику, сделавшую рэпера популярным.

На сцену концертного зала "Известия холл" с презентацией нового альбома "Циники" выйдет группа "Обе Две". Они впервые исполнят новые песни вживую. Начало в 19:00, билеты от 2 300 рублей.

Подробнее – в программе "Сити".