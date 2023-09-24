"Сити": выставка о передвижниках открылась в Третьяковской галерее

Для москвичей и гостей столицы составили список, чем можно заняться на выходных. В Третьяковке открыта выставка, которая посвящена 200-летию Алексея Боголюбова. Он был одним из первых художников-передвижников. Иногда его работы сравнивают с маринистом Иваном Айвазовским.

Выставка работает в Лаврушинском переулке в Инженерном корпусе до конца зимних каникул. Билет стоит 600 рублей. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".