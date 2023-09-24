Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 13:25

Город

"Сити": выставка о передвижниках открылась в Третьяковской галерее

"Сити": выставка о передвижниках открылась в Третьяковской галерее

"Сити": что посетить в Москве в выходные

"Сити. Гид": усадьбы

"Сити": драмеди "Первый день моей жизни" вышло на экраны российских кинотеатров

"Сити": театральный фестиваль "Образцов фест" стартовал в столице

Праздник в честь Всемирного дня русского единения организуют в Парке Горького

Выставка "100+1. Нашей родине посвящается" открылась на Пречистенке

Конное шоу с воздушными гимнастами и световыми эффектами прошло в столице

"Мой район. Навигатор": "Аптекарский огород" пригласил на выставку самых больших тыкв

"Сити": москвичам рассказали, чем развлечь себя в воскресенье

Для москвичей и гостей столицы составили список, чем можно заняться на выходных. В Третьяковке открыта выставка, которая посвящена 200-летию Алексея Боголюбова. Он был одним из первых художников-передвижников. Иногда его работы сравнивают с маринистом Иваном Айвазовским.

Выставка работает в Лаврушинском переулке в Инженерном корпусе до конца зимних каникул. Билет стоит 600 рублей. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
досуггородвыставкивидеоЕлизавета ЯкушеваАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика