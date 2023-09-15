Шнуров обвинил организаторов в отмене концерта в "Лужниках"

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Группа "Ленинград" принесла свои извинения из-за отмененного организатором концерта в "Лужниках" в субботу, 16 сентября. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам лидера группы Сергея Шнурова, отмена выступления произошла внезапно.

Он добавил, что организатор концерта ООО "АРТЛАЙФ" объяснил свое решение, сославшись на не зависящие от них причины, которые вынудили его отменить концерт. При этом Шнуров отметил, что пока официального уведомления об отмене концерта не поступало, но многие билетные агрегаторы уже приостановили продажу билетов.

Как заявил лидер группы "Ленинград", если организаторы не вернут зрителям, которые уже купили билеты, деньги, то тогда он обратится в суд.

"В случае если организатор в разумный срок не произведет все необходимые возвраты и выплаты, а также в целях защиты деловой репутации группировки "Ленинград", моей личной репутации и исключения повторения подобного принято решение об обращении в суд", – подчеркнул Шнуров.

Вместе с этим сумма, которая была уже выплачена коллективу и ее лидеру, будет выслана на депозитный счет суда. Шнуров объяснил это тем, что в случае признания судом отмены концерта вынужденной он отправит эти деньги на возмещение расходов зрителям и тем, кто готовил выступление в "Лужниках".

Ранее рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил об отмене запланированных на 27 и 29 июня концертов в Иркутске и Хабаровске. Исполнитель не указал причины отмены, однако объявил, что оба мероприятия будут перенесены на другие даты. Новые даты концертов пока неизвестны.

До этого сообщалось, что Минкульт РФ проверяет Басту из-за непатриотического высказывания. Баста якобы обозначил свое отношение к СВО на Украине фразой "Смотрим кино дальше". Кроме того, рэпер допустил, что мог бы уехать из России.

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