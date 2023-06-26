Баста сообщил об отмене концертов в Иркутске и Хабаровске

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил об отмене запланированных на 27 и 29 июня концертов в Иркутске и Хабаровске. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

Исполнитель не указал причины отмены, однако объявил, что оба мероприятия будут перенесены на другие даты. Новые даты концертов пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Минкульт РФ проверяет Басту из-за непатриотического высказывания.

Баста якобы обозначил свое отношение к СВО на Украине фразой "Смотрим кино дальше". Кроме того, рэпер допустил, что мог бы уехать из России.

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