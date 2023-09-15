Юбилейный международный фестиваль "Москва встречает друзей" пройдет в октябре

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Юбилейный ХХ международный фестиваль "Москва встречает друзей" состоится с 1 по 10 октября. Мероприятие является одним из самых масштабных и продолжительных смотров детского творчества, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Его проводят ежегодно с 2004 года. В фестивале приняли участие уже около 45 тысяч человек, среди которых присутствуют солисты-инструменталисты, вокалисты, чтецы, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры, дирижеры и композиторы. На сцену вышли ребята из 395 населенных пунктов РФ, стран СНГ и более 50 государств дальнего зарубежья. В 2023 году в фестивале примут участие жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.

Девизом фестиваля этого года стал "Юбилейный!".

В программу включили 14 концертов и две выставки художественных работ, которые состоятся на площадках столицы и Подмосковья. В их число вошли Московский международный дом музыки (Светлановский зал), сцена театра "Мастерская Петра Фоменко", Государственный академический Большой театр (Бетховенский зал), Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (музыкальная гостиная), Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Итальянский дворик), Государственная Третьяковская галерея, Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" и школы.

В частности, в рамках мероприятия пройдут онлайн-концерты и выставки, а также мастер-классы.

Ранее сообщалось, что в Москве проходит музейная неделя, ее можно посетить с 11 по 17 сентября. Для посещения площадок пользователям необходимо заранее оформить бесплатный электронный билет на официальной странице того или иного музея или на mos.ru.

Все желающие могут, например, отправиться в музей-заповедник "Царицыно", где можно осмотреть Большой дворец, Оперный дом, Хлебный дом, Третий кавалерский и оранжерейные корпуса. В Большом дворце в рамках недели действует экспозиция "Невероятная Индия. Взгляд из России". Также посетители узнают о путешествии Афанасия Никитина за три моря и загадочном мравольве.

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