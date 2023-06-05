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"Сити": фильм "Снегирь" вышел в российский прокат

"Сити": фильм "Снегирь" вышел в российский прокат

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В российский прокат вышел фильм "Снегирь", который открывал Московский Международный кинофестиваль. Киноленту снял Борис Хлебников, известный по работе над фильмом "Аритмия".

По сюжету фильма, рыболовное судно​ "Снегирь" – это плавучий дом для моряков, которые хотят хорошо заработать и вернуться на берег живыми. На борт попадают новенькие – Никита и Максим, которые не были готовы к спартанским условиям на корабле.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

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