"Сити": фильм "Снегирь" вышел в российский прокат

В российский прокат вышел фильм "Снегирь", который открывал Московский Международный кинофестиваль. Киноленту снял Борис Хлебников, известный по работе над фильмом "Аритмия".

По сюжету фильма, рыболовное судно​ "Снегирь" – это плавучий дом для моряков, которые хотят хорошо заработать и вернуться на берег живыми. На борт попадают новенькие – Никита и Максим, которые не были готовы к спартанским условиям на корабле.

Подробнее – в сюжете проекта "Сити".