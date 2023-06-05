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Культура

Драма "Молодой папа" с Шайа Лабафом выйдет на широкий экран в августе 2023 года

Драма "Молодой папа" с Шайа Лабафом выйдет на широкий экран в августе 2023 года

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Фильм совместного производства нескольких стран "Молодой папа" выйдет на широкий экран в августе 2023 года. Это биографическая драма с Шайа Лабафом в главной роли.

Кинокартина – участник Венецианского кинофестиваля. События разворачиваются в конце Первой мировой войны в Италии. В это непростое время, в одном из монастырей служит падре Пио. С ним начинают происходить различные чудеса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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