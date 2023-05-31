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Культура

"Звезды советского экрана": Лембит Ульфсак

"Звезды советского экрана": Лембит Ульфсак

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В апреле 1982 года, когда стих звон капели, а долгожданные солнечные дни наконец-то вступили в свои права, подул северный ветер. На этот раз обложку главного журнала о кино "Советский экран" украсил портрет прибалтийского актера Лембита Ульфсака. Глубокие серые глаза, их оттеняет строгое и очень модное пальто. Повнимательнее вглядевшись в фотографию этого актера, киноманы воскликнули: "да это же Тиль Уленшпигель". В интервью он заявил: "Честно говоря, когда мне предложили сниматься у Алова и Наумова, подумал, что случайно выиграл главный приз в соревновании". И действительно, роль такого масштаба ему довелось играть впервые.

Кто из легендарных советских режиссеров увел возлюбленную у Лембита Ульфсака? Как его называл Евгений Леонов? Кого он должен был сыграть в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера"? Кто пел за Мистера Эй в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!"? Какой песней встречали Лембита Ульфсака в ресторанах? И почему режиссер Станислав Говорухин не сразу утвердил его на роль Паганеля?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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