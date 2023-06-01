"Тайны кино": Наталья Гундарева, Валентина Телегина, Людмила Чурсина

Подлецов и предателей люди всегда обходили стороной. Кажется, что и в кино актеры должны избегать таких ролей. Но многие с радостью соглашаются исполнять их.

Из-за чего Наталья Гундарева отказывалась играть в фильме "Сладкая женщина"? На какие жертвы пошла Людмила Чурсина, чтобы получить роль в "Донской повести"? На кого из своих героинь была похожа Валентина Телегина? И почему любимые зрителями актрисы соглашались сниматься в отрицательных ролях? Об этом – в программе "Тайны кино".