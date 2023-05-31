"Тайны кино": Илья Нусинов и Семен Лунгин

Математик Илья Нусинов и театральный режиссер Семен Лунгин оказались в кинематографе случайно. Однако, попав в мир кино, эти сценаристы сумели не только стать лучшими, они умудрились ни разу серьезно не поругаться, чего между творческими людьми почти не бывает.

Что заставило Семена Лунгина и Илью Нусинова взяться за литературное творчество? В духе какого французского романа был написан сценарий фильма "Мичман Панин"? Зачем литературную основу исторической драмы "Агония" переделывали несколько раз? И как математику и театральному режиссеру удалось стать известными сценаристами в СССР?

Об этом – в программе "Тайны кино".