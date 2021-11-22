"The city": "Прошлой ночью в Сохо" выйдет в прокат 25 ноября

Хоррор Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо" с Томасин Маккензи из оскароносного "Кролика ДжоДжо" и шахматной королевой Аней Тейлор Джой выйдет в прокат 25 ноября.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

