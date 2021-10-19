"The City": "Кошачьи миры Луиса Уэйна"

В прокат выходит фильм "Кошачьи миры Луиса Уэйна". По словам критиков, это фильм, который понравится многим по двум причинам: во-первых, будет много котиков, а во-вторых, будет еще и Бенедикт Камбербэтч в главной роли.

Луис Уэйн только что потерял отца, и теперь он – глава семьи, – и вынужден содержать пять младших сестер. Поэтому вместо того, чтобы развивать свой талант к живописи, Луис ездит по сельскохозяйственным выставкам и рисует животных. А еще работает над патентами, боксирует и наводит суету везде, где появляется.

После того, как умирает его жена, Уэйн находит призвание всей своей жизни – он начинает рисовать котов. Подробнее – в сюжете проекта The City.