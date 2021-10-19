"The City": "Кошачьи миры Луиса Уэйна"

15:00
В прокат выходит фильм "Кошачьи миры Луиса Уэйна". По словам критиков, это фильм, который понравится многим по двум причинам: во-первых, будет много котиков, а во-вторых, будет еще и Бенедикт Камбербэтч в главной роли.
Луис Уэйн только что потерял отца, и теперь он – глава семьи, – и вынужден содержать пять младших сестер. Поэтому вместо того, чтобы развивать свой талант к живописи, Луис ездит по сельскохозяйственным выставкам и рисует животных. А еще работает над патентами, боксирует и наводит суету везде, где появляется.
После того, как умирает его жена, Уэйн находит призвание всей своей жизни – он начинает рисовать котов. Подробнее – в сюжете проекта The City.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: