"The City": "Обитель зла: Бесконечная тьма"

8 июля на Netflix выходит новый аниме-сериал "Обитель зла: Бесконечная тьма". Главный герой Леон Кеннеди отправляется на расследование хакерской атаки Белого дома.

Действие происходит в 2006 году. Здание Белого дома обесточено, туда легко проникают зомби. Президента США защищает агент Кеннеди. В это же время другой персонаж – Клэр Редфилд – узнает, что именно зомби могли стать причиной инцидента в Восточной Европе. Герои объединяются, чтобы во всем разобраться. Подробнее – в сюжете проекта The City.