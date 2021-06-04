"The City": "Круэлла"

В прокат вышла "Круэлла" с Эммой Стоун в роли той самой злодейки из "Ста одного далматинца".

Почему ее называют фем-версией "Джокера" и почему это кино лучше смотреть на большом экране? Подробнее – в сюжете проекта The City.