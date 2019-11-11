"Вечер": Всемирный день шопинга

Сегодня у шопоголиков и любителей распродаж - очередной повод закупиться. 11 ноября – неофициальный праздник – Всемирный день шопинга. Он начинался с китайского Дня холостяка. А поскольку Китай – главный поставщик товаров, то теперь это Всемирный день шопинга.

С каждым годом акция набирает популярность. Например, в этом году за 1,5 часа крупнейший китайский интернет-магазин продал товаров на 16 миллиардов долларов. В прошлом году за сутки акции выручка превысила 30 миллиардов.

Распродажи идут не только в Интернете, но и оффлайн. Об этом в программе "Вечер" рассуждает маркетолог, эксперт по кросс-маркетингу и программам лояльности Кирилл Дроздовский.