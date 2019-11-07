Врач рассказала, как отличить клиническую депрессию от сезонной

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Распознать признаки клинической депрессии и не перепутать их с колебаниями настроения, вызванными недостатком солнца, можно только правильно распознав симптомы, рассказала "Газете.ру" психиатр, старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анастасия Бебуришвили.

"Очень важно знать, какие симптомы не пропустить: стойкое снижение настроения на протяжении более чем двух недель, утрату привычных интересов и удовольствия от любимых занятий, постоянную астению, усталость, трудности сосредоточения, замедление мышления, движений, нарушения сна и аппетита, чувство вины за свое состояние, чувство собственной никчемности", – сказала Бебуришвили.

Она отметила, что если это незначительные колебания настроения, то может помочь отдых на солнце, а также бережное отношение к себе и к своим эмоциям. Однако это все случаи, не относящиеся к настоящей болезни.

Ранее стало известно, что ученые из Института цитологии и генетики создали генетическую конструкцию, которая подавляет работу клеток мозга, отвечающих за развитие депрессии. При исследовании условий развития депрессии специалисты обратили внимание на серотониновую систему мозга, в которую входят различные рецепторы. Особый интерес вызвал рецептор седьмого типа. Считается, что при определенных обстоятельствах он способен блокировать выработку серотонина, что может провоцировать развитие депрессии. Ученые создали короткую ДНК с геном, кодирующим седьмой рецептор, сцепленный с особым белком.

