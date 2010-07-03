Третьяковка установит пеленальные столики в мужских туалетах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Третьяковской галерее в мужских туалетах в 2020 году планируется установить пеленальные столики для детей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе галереи.

В пресс-службе отметили, что это будет сделано по просьбе посетителей. Также в ближайшее время в музее появятся специальные таблички, указывающие на зоны, комфортные для кормления ребенка.

Ранее москвичка пожаловалась в соцсетях на то, что ее попросили покинуть зал Третьяковки, когда она попыталась покормить грудью своего ребенка. Позже в галерее заявили, что сожалеют об инциденте, а со смотрителями провели инструктаж.

В Третьяковской галерее объяснили, что если младенцу необходимо поесть, то можно разместиться в зоне отдыха возле лекционного зала в Главном или Инженерном корпусе.

В Новой Третьяковке на Крымском Валу кормление разрешено на втором этаже возле зарядной станции. Женщины, которым надо покормить грудничка во время просмотра экспозиции, могут "присесть на любую скамеечку, расположенную в зале".