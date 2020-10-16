"Городской стандарт": наушники

Наушники уже не раз взрывались прямо в ушах пользователей. Неужели эти аксессуары настолько уязвимы? Или рынок заполонили подделки?

Как обезопасить себя и слушать музыку без риска для жизни? Об этом – в программе "Городской стандарт".