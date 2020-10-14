Оборудование для быстрого выявления возбудителей инфекций появилось в НИИ Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского смогут определять возбудителей инфекций за 20–30 минут, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Ускорить процесс исследования позволило новое оборудование масс-спектрометр, которое имеет больше возможностей для выявления возбудителей инфекционных заболеваний и может определять их устойчивость к лечению антибиотиками. Первые подобные анализы с помощью нового устройства врачи сделали 13 октября.

"Самое главное достоинство оборудования, которое теперь есть в распоряжении нашей лабораторной службы, – это скорость получения результата. Особенно это актуально в нынешней ситуации, когда наш институт оказывает помощь пациентам с COVID-19, многие из которых поступают к нам в тяжелом состоянии. В этом случае счет действительно идет на часы и минуты", – рассказал директор института Сергей Петриков.

Институт имени Склифосовского является местом, где проходит лечение пациентов по самым передовым технологиям. Там был впервые создан и применен экспериментальный метод гипербарической оксигенации для лечения пациентов с COVID-19. Также врачи НИИ активно проводят переливание донорской плазмы людей, которые перенесли коронавирус.

Ранее сообщалось, что для Научно-исследовательского института скорой помощи планируют построить корпус с вертолетной площадкой к 2023 году. В новом пятиэтажном корпусе площадью 14,6 тысячи квадрантных метров планируют оказывать экстренную медицинскую помощь.

В нем будут отделения диагностики, смотровые палаты, реанимация, лаборатории, а также восемь операционных палат, процедурные, административные и хозяйственные помещения.

