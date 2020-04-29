Корпус с вертолетной площадкой построят для НИИ имени Склифосовского

10:36
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Корпус с вертолетной площадкой для Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского планируют построить к 2023 году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В новом пятиэтажном корпусе площадью 14,6 тысячи квадрантных метров планируют оказывать экстренную медицинскую помощь. В нем будут отделения диагностики, смотровые палаты, реанимация, лаборатории, а также восемь операционных палат, процедурные, административные и хозяйственные помещения.
На крыше здания оборудуют вертолетную площадку с комнатой ожидания экипажа и диспетчерской. С нее, минуя приемное отделение, пациенты будут попадать в операционный блок. Это ускорит процесс оказания экстренной помощи.
В больнице для диагностики заболеваний закупят магнитно-резонансный томограф, два компьютерных томографа, рентгеноаппарат и ангиограф. Новый корпус будет связан с крытыми переходами, что создаст беспрепятственный проход пациентов и врачей к другим зданиям.
"Благодаря строительству этого комплекса возможность по приему экстренных больных в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского увеличится более чем в два раза, а общее количество пациентов, получивших лечение в институте, вырастет на 40%", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Ранее сообщалось, что до конца года в Москве построят 13 медицинских объектов. Будут сданы поликлиники, больницы и станции скорой помощи, часть из которых возводятся за счет средств частных инвесторов
Вне годового плана всего за месяц была построена и уже открыта инфекционная больница в ТиНАО на 800 мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией. С начала года в Москве построено четыре здания для различных медучреждений.
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