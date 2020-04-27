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Москва 24

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Город

19:50

Дополнительный медкорпус построят у поликлиники № 218 в Москве

город строительство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У городской поликлиники № 218 возведут корпус с терапевтическим и хирургическим отделениями. Строительство нового медицинского объекта позволит увеличить мощность поликлиники на 200 посещений в смену, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Поликлиника № 218, расположенная по адресу: 1-я Напрудная улица, владение 15, получит новый четырехэтажный корпус. В его составе предусмотрены терапевтическое и хирургическое отделения, зона реабилитации, административный блок", – сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Отмечается, что корпус расположится на площади 3681 "квадратов". Он будет соединен с основным зданием отапливаемым переходом.

Также известно, что территория вокруг соцобъекта будет обустроена. В частности, появится стоянка для сотрудников и посетителей.

Ранее сообщалось о том, что до конца года в Москве построят 13 медицинских объектов, среди которых – поликлиники, больницы и станции скорой помощи. Отмечается, что часть из них возводится за счет средств частных инвесторов.

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