В Москве планируют построить 60 объектов здравоохранения до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что до конца 2023 года в городе построят 60 объектов здравоохранения. Работы будут идти за счет средств бюджета.

"В Москве продолжается работа по развитию инфраструктуры здравоохранения и строительству медицинских учреждений. С начала этого года уже сдано в эксплуатацию 5 зданий для медицинских учреждений, а в оставшиеся месяцы года будут достроены еще 12 объектов", – отметил Бочкарев.

В число 60 объектов, строительство которых запланировано на ближайшие годы, вошли поликлиники, станции скорой помощи, лаборатории, больничные и санаторные корпуса.

По словам заммэра Москвы, 33 новые поликлиники смогут принимать более 15,5 тысячи горожан в смену. Дополнительные 1,5 тысячи коек городская система здравоохранения получит за счет 14 новых больничных корпусов.

С 2011 по 2019 год в Москве возвели 85 объектов медицинского назначения. Часть из них – 55 – строились с частными инвестициями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил подстанцию скорой помощи № 17 в Бабушкинском районе столицы. Градоначальник отметил, что процесс модернизации подстанций в городе остановлен не будет.