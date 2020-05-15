Попова попросила не прекращать строительство медцентров в регионах

15:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что считает необходимым продолжать строительство модульных медицинских центров для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионах страны. С таким заявлением она обратилась к Владимиру Путину.
"Я бы хотела попросить Владимира Путина, если можно, чтобы это не останавливалось, чтобы эта работа была продолжена. У нас большое количество городов больших и малых, которые испытают острейшую потребность вот в таких модульных инфекционных стационарах", – цитирует ТАСС слова Поповой.
Глава Роспотребнадзора ранее заявляла, что ситуация с коронавирусом в России начинает стабилизироваться, однако она добавила, что ослаблять все режимы ограничений пока рано.
До этого главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал об активности коронавируса летом в России.
Специалист отметил, что прогноз учитывает множество сопутствующих факторов – влияние праздничных дней, температурных колебаний воздуха и другие.
Во всем мире, согласно данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,2 миллиона случаев, более 294 тысяч человек скончалось. В РФ зарегистрировано 262 843 случая COVID-19.
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