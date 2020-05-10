Собянин рассказал о завершении строительства временных корпусов ГКБ № 15

13:41
Фото: Агентство "Москва"
Сергей Собянин осмотрел ход строительства временных корпусов для долечивания больных COVID-19 на территории городской больницы № 15 имени Филатова. Мэр рассказал о завершении строительных работ.
"Госпиталь больницы является одним из основных по борьбе с COVID-19, развернуто 1 600 коек. В помощь вам еще два корпуса развернули для долечивания больных. Я думаю, что пригодятся для того, чтобы было больше возможностей заниматься пациентами", – заявил Собянин.
По его словам, дополнительно в новых корпусах развернуто около 300 коечных мест. Он добавил, что в цедим в 17 городских больницах создаются дополнительные, временные медицинские центры мощностью от 3,5 до 5 тысячи коек.
Первые такие блоки открываются в больнице Филатова, однако мэр считает, что остальные будут введены в течение 1–2 недель.
"Так что в целом по городу мощности нашей системы против COVID-19 серьезно будут расширены", – подчеркнул глава города.
Собянин напомнил, что медицинских работников обеспечат президентскими и городскими доплатами за работу в условиях пандемии. По его словам, власти включили систему финансовой поддержки работников скорой помощи.
"Я принял решение о досрочном увеличении закупок новых машин скорой помощи – 300 штук должны прийти в ближайшие недели. Первые партии должны были уже поступить", – добавил мэр.
В свою очередь главный врач городской больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко добавил, что во временные корпуса будут переводить пациентов, у которых наблюдается улучшение самочувствия.
Два временных корпуса площадью 1,4 тысячи квадратных метров в Филатовской больнице были построены менее чем за месяц. Пациентов будут размещать в комфортных палатах, оборудованных санузлом с душем, системой обеззараживания воздуха, а также медицинскими газами. В каждой палате установлен стол для приема пищи.
Для медицинского персонала оборудованы гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха и приема пищи, помещение для надевания средств индивидуальной защиты.
При необходимости на территории больницы могут развернуть еще пять временных корпусов на 405 коек, а по окончании пандемии их демонтируют.
За последние сутки в России зарегистрировали 11 012 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 209 688 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 5,5 процента больше, чем днем ранее.
Роспотребнадзор отметил, что в России провели более 5,4 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. За сутки выполнено около 226 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 243 тысячи человек.
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