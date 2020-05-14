В Филатовской больнице построят корпус для оказания экстренной медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новый корпус городской клинической больницы имени Филатова для оказания экстренной медицинской помощи построят в 2022 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Корпус расположится на улице Вешняковской, доме 23. По словам главы департамента Рафика Загрутдинова, сейчас идет проектирование объекта. К строительству планируется преступить в текущем году.

Предполагается, что из въездного отапливаемого тамбура на четыре машины скорой помощи пациенты будут сразу попадать в зону регистрации и распределения больных. Там предусмотрены отделения диагностики, смотровые палаты, реанимация, операционные, процедурные, лаборатории, административные и хозяйственные помещения.

В основе технологической концепции лежит двухкоридорная схема распределения пациентов из приемного отделения по функциональным зонам. Основным ядром первого этажа станет противошоковое отделение с зоной срочной диагностики, лабораторией и операционными.

Отделение будет расположено по кратчайшему расстоянию от приемного, что позволит приступить к выполнению реанимационных действий экстренному пациенту, не теряя время на логистику по зданию.

Также появятся зоны для сопровождающих родственников, комнаты для общения с врачами, при отделении реанимации разместится блок для временного нахождения посетителей с мини-кухней, диванами, душами и санузлами. Перемещаться между корпусами можно будет по крытым переходам без выхода на улицу.

Предусмотрено восемь операционных: гибридная, ангиографическая, гинекологическая и травматологическая общепрофильные операционные. В комплексе установят два магнитно-резонансных томографа, компьютерный томограф, два рентгена, С-дугу и три ангиографа.

Сейчас проектируются пять скоропомощных стационарных корпусов для клинических больниц города, строительство начнется в этом году. Их общая площадь составит порядка 80 тысяч квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин осмотрел ход строительства временных корпусов для долечивания больных COVID-19 на территории городской больницы № 15 имени Филатова. Дополнительно в новых корпусах развернуто около 300 коечных мест.