Корпус скорой помощи с вертолетной площадкой возведут для больницы им. М.Е. Жадкевича

09:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Корпус для отделения скорой помощи с вертолетной площадкой появится на территории городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2022 году, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время специалисты проектируют корпус, строительные работы начнутся в конце года.
Отмечается, что в корпусе будет предусмотрена удобная планировка, позволяющая оперативно распределять пациентов по функциональным зонам. Экстренных пациентов будут направлять в противошоковый зал, где будет предусмотрена возможность проведения срочной диагностики, лабораторных исследований и операций.
Помимо этого в непосредственной близости от зоны распределения будут размещены смотровые палаты, ангиографическая процедурная, отдельные боксы для инфицированных больных.
Кроме того, в корпусе оборудуют 6 операционных: гибридную, ангиографическую, гинекологическую, травматологическую и общепрофильные.
Также известно, что на крыше здания планируют разместить вертолетную площадку.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице рассматривается возможность переоборудования общественных площадок в стационары для больных коронавирусом. В частности, временные госпитали могут развернуть в торговых центрах, спорткомплексах и на ВДНХ.
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