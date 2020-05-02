Корпус скорой помощи с вертолетной площадкой возведут для больницы им. М.Е. Жадкевича

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Корпус для отделения скорой помощи с вертолетной площадкой появится на территории городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2022 году, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящее время специалисты проектируют корпус, строительные работы начнутся в конце года.

Отмечается, что в корпусе будет предусмотрена удобная планировка, позволяющая оперативно распределять пациентов по функциональным зонам. Экстренных пациентов будут направлять в противошоковый зал, где будет предусмотрена возможность проведения срочной диагностики, лабораторных исследований и операций.

Помимо этого в непосредственной близости от зоны распределения будут размещены смотровые палаты, ангиографическая процедурная, отдельные боксы для инфицированных больных.

Кроме того, в корпусе оборудуют 6 операционных: гибридную, ангиографическую, гинекологическую, травматологическую и общепрофильные.

Также известно, что на крыше здания планируют разместить вертолетную площадку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице рассматривается возможность переоборудования общественных площадок в стационары для больных коронавирусом. В частности, временные госпитали могут развернуть в торговых центрах, спорткомплексах и на ВДНХ.