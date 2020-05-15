Врач рассказал об активности коронавируса летом в России

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Стало известно об активности коронавирусной инфекции в России в летние месяцы. Прогноз сделал главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Специалист отметил, что прогноз учитывает множество сопутствующих факторов – влияние праздничных дней, температурных колебаний воздуха и другие.
"Думаю, что лето мы еще проведем вместе с этой болезнью", – предположил Сапронов в интервью РИА Новости.
Ранее декан факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова Вячеслав Никонов высказал мнение, что пандемия коронавируса негативно отразится на рождаемости в мире. Причиной данного явления станет снижающееся либидо, вызванное стрессовыми ситуациями.
Кроме того, по мнению специалиста, всплеск безработицы из-за COVID-19 сильнее всего ощутят на себе водители, продавцы и охранники. При этом у России будет преимущество, которого нет ни у одной другой страны – деньги.
При этом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал причину низкого уровня смертности от COVID-19 в РФ. Врач подчеркнул, что система здравоохранения в Москве была полностью готова к большому количеству пациентов с коронавирусом.
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