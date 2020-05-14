Пандемия коронавируса негативно отразится на рождаемости в мире – ученый

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Декан факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова Вячеслав Никонов рассказал о падении уровня рождаемости в связи с пандемией коронавируса.
Он отметил, что причиной негативной тенденции является снижающееся либидо, что вызвано стрессовыми ситуациями, которые возникают на фоне распространения COVID-19. Никонов также подчеркнул падение сексуальной активности из-за введения ограничений для противодействия распространению коронавируса.
"Если говорить о рождаемости, вряд ли можно ожидать серьезного всплеска. Сексуальная активность, как показывают уже некоторые исследования в разных странах, скорее, падает в условиях пандемии. И не только потому, что ходить стало достаточно опасно, – нет ни желания, ни возможности", – отметил Никонов в ходе онлайн-лекции в рамках экспертной площадки "Диалог о настоящем и будущем".
Он добавил, что сама пандемия коронавируса и ее последствия не способствует возникновению стремления к рождению детей. Кроме того, Никонов рассмотрел миграционный вопрос и отметил, что уровень переездов в другие страны значительно сократился на фоне распространения COVID-19, что также сказывается на уровне рождаемости.
"Кроме того, если мы возьмем миграцию, то она будет гораздо меньше, поэтому все три демографических фактора будут работать на понижение", – заключил Никонов.
Ранее эксперты выяснили, что прирост численности населения в 2017-2019 годах наблюдался в 26 регионах России. Лидером стала Республика Ингушетия, в которой прирост составил 5,5%. За ними следуют Севастополь (4,8%), Ленинградская область (4,7%) и Чеченская Республика (4,5%).
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