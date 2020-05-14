Последствия пандемии ощутят на себе водители, продавцы и охранники – ученые

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Последствия пандемии в виде всплеска безработицы ощутят на себе водители, продавцы и охранники. Об этом заявил декан факультета государственного управления Московского государственного университета имени Ломоносова Вячеслав Никонов.

"Я предвижу всплеск безработицы, причем в тех секторах, которые дают наиболее массовую занятость. У нас три самые массовые профессии – водитель, продавец и охранник", – цитирует РИА Новости слова Никонова.

Он выразил мнение, что после ограничительных мер откроется не больше половины тех магазинов, которые работали до пандемии. Специалист подчеркнул, что только за последний месяц продажи одежды сократились в среднем на 90%.

При этом Никонов добавил, что на профессии охранника пандемия может сказаться двояко: на фоне снижения магазинов спрос на них может сократиться, однако из-за возможного роста преступности потребность может, напротив, возрасти, считает ученый.

"У России есть одно безусловное преимущество, которого нет ни у одной другой страны, – деньги. У нас пока нет бюджетного дефицита, и Россия может позволить себе очень серьезные антикризисные мероприятия. <...> Но очевидно, что выход из кризиса потребует очень серьезных мер правительственного вмешательства и очень серьезных государственных инвестиций", – заключил Никонов.

За последние сутки в России выявлено 9 974 подтвержденных случая инфекции COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее число случаев приходится на Москву – 4 712. Всего в России выявлено 252 245 случаев коронавируса.

