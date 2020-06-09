Собянин рассказал о развитии материально-технической базы Скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние несколько лет в Москве построили пять подстанций скорой медицинской помощи. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин при посещении здания подстанции скорой помощи № 17 в Бабушкинском районе.

Глава города проинспектировал работы по строительству здания, продолжающиеся в СВАО. "Мы не останавливали программу модернизации подстанций скорой помощи. За последние годы было построено пять мощных подстанций, пять еще находятся в строительстве", – сообщил Собянин. По словам градоначальника, открытие нового здания подстанции скорой помощи № 17 запланировано на август.

"Здесь, в Бабушкинском районе, на месте старого – морально и физически устаревшего – здания строится новая подстанция, практически готова. Я надеюсь, что в августе месяце здесь будут уже работники скорой помощи, бригады отмечать свое новоселье", – поделился мэр Москвы.

К возведению нового трехэтажного здания площадью 4 тысячи квадратных метров приступили в 2017 году. Сейчас идет сдача объекта органам строительного надзора и подготовка к заселению.

Так, данная подстанция рассчитана на 20 бригад скорой помощи. Здесь будет трудиться 200 человек.

Кроме того, Собянин сообщил, что Москва закупила 300 современных машин для скорой медицинской помощи.

"В условиях эпидемии мы приняли решение о дополнительном оснащении скорой помощи современными машинами. Буквально за месяц было поставлено более 260 машин, и еще в ближайшие дни будут поставлены оставшиеся 40 – 300 современных машин", – сказал глава города.

По его словам, при увеличенной нагрузке в условиях пандемии коронавирусной инфекции бригады скорой помощи по-прежнему демонстрировали высокие показатели.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, для скорой помощи были закуплены полноприводные машины Ford, Mercedes и ГАЗ (класс B), оснащенные современным оборудованием для оказания помощи людям в экстренных и тяжелых ситуациях.

Автомобили инфекционных бригад оснащены специальными биобоксами, которые сейчас используются при перевозке пациентов с COVID-19. Новые машины имеют более высокие крыши кабины, короткую колесную базу для повышения маневренности в плотном транспортном потоке, а также отличаются вместительностью.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО построят поликлинику с использованием BIM-технологий. Департамент развития новых территорий заключил соответствующий контракт на проектирование этого объекта.

