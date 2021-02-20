"Спорная территория": "опасный склон"

Гулять с детьми на трассе в Крылатском стало опасно. По словам жителей, велодорожка превратилась в МКАД. Компания "Лата Трэк" организовала снежные спуски для катания на тюбингах и лыжах, а для удобства отдыхающих впускает на территорию их автомобили. Там обустроили стоянку, хотя в ста метрах от этого места имеется бесплатная и специально оборудованная.

При этом Крылатские холмы относятся к особо охраняемой природной зоне, въезд автомашин и тем более стоянка запрещены законом. Но компания "Лата Трэк" якобы не обращает на это внимания, утверждая, что хозяин земли может устанавливать свои законы. Об этом – в программе "Спорная территория".