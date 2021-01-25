"Спорная территория": "погибающая усадьба"

Усадьба Нарышкиных в Филевском парке приходит в упадок. Этот памятник архитектуры федерального значения, возведенный в XVIII веке, пережил сразу несколько пожаров. После последнего он так и не был отреставрирован – уже седьмой год стоит в полуразрушенном состоянии.

Иностранный инвестор, владеющий усадьбой, не спешит вкладываться в ее восстановление: ссылается на то, что не может арендовать землю парка и проложить необходимые коммуникации. Как воскресить объект культурного наследия? Об этом – в программе "Спорная территория".