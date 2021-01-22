В Москве открыл свои двери "Музей самоизоляции"

Фото: телеграм-канал Дептранс Москвы

В Музее Москвы открылась выставка "Музей самоизоляции", на которой представлены образцы предметов быта и устройств, ставших незаменимыми во время пандемии коронавируса 2020 года. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

"Эта выставка – настоящее живое свидетельство непростого прошлого года. Здесь все то, что помогало городу справляться с пандемией: пушка для дезинфекции паром, городской велосипед, который был бесплатным для волонтеров, и многое другое", – говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что при посещении оффлайн-экспозиции необходимо соблюдать меры защиты и масочно-перчаточный режим.

В Москве с 22 января отменен ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Вновь заработали музеи, библиотеки и выставочные залы. Также посетителей начали принимать детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания и комнаты ребенка в торговых центрах. Однако есть условия – заполняемость не должна превышать 50 процентов от общей вместимости помещения.