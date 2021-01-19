"Спорная территория": выселить "Плюшкина"

В квартире Владимира мусорные горы выросли до потолка: гнилые овощи, фрукты, хлам – все это он собирает по ночам на помойках. Мусор гниет и просачивается в квартиру снизу. Сам Владимир говорит, что у него просто "небольшой кавардак", он все уберет, а протечки от старого холодильника.

В трех комнатах мужчина живет один, за исключением муравьев и тараканов, заполонивших дом. Его соседи разделились на два лагеря: тех, кто хочет выселить "Плюшкина" и тех, кто ему сочувствует и пытается помочь. Об этом – в программе "Спорная территория".