Грузовик провалился под лед на переправе под Николаевском-на-Амуре

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Грузовик провалился под лед на официально открытой спасателями переправе в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Вероятной причиной инцидента является перегруз грузового автомобиля, заявили РИА Новости представители МЧС по региону.

В Николаевске-на-Амуре 13 января инспекторы ГИМС МЧС России освидетельствовали еще одну ледовую переправу через Амур.

Грузоподъемность данной переправы установлена до 16 тонн. Это вторая зимняя дорога в данном направлении. В четверг утром там случился провал грузовика под лед. Он вез товар из Хабаровска в Николаевск.

"Что было в машине, мы не знаем. Сейчас идет расследование причин случившегося", – говорится в сообщении. Водитель успел покинуть транспортное средство и не пострадал.

В результате движение по этой дороге закрыли, связь теперь осуществляют по аналогичной переправе.

Ранее на Байкале под лед провалился автомобиль с туристами. Случилось это в 50 метрах от берега.