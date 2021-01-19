Жителей Центральной России предупредили об угрозе снегопадов и гололеда в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обильные снегопады и гололед ожидаются в регионах Центрального федерального округа в ближайшие выходные. Об этом информирует Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По мнению специалистов, погода несет в себе потенциальную угрозу. В частности, осадки могут нарушить систему жизнеобеспечения регионов.

"Возрастают риски нарушения систем жизнеобеспечения населения 23 и 24 января на территории Центрального федерального округа", – сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

Из-за возможной непогоды эксперты выдали рекомендации территориальным подразделениям Росгидромета. Специалисты ВНИИ ГОЧС просят оперативно доводить информацию об опасной погоде до органов управления, чтобы своевременно реагировать на возникающие ситуации.

Ранее в ночь на 18 января в Москве была зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы. Температура в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градуса.

Позднее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности. Причиной такого решения стало образование гололедицы.