"Спорная территория": "соседский террор"

Жители коммуналки на северо-западе Москвы уже несколько лет живут в страхе. По их словам, сосед по квартире устроил им настоящий террор. Якобы склочный пенсионер обрезал газовую трубу и перекрыл воду, к тому же постоянно устраивает мелкие пакости.

Жить в таких условиях просто невыносимо. В свою очередь скандальный хозяин одной из комнат обвиняет своих оппонентов в том, что они сделали ремонт в общих помещениях без его ведома, а также пустили квартирантов без разрешения. Кто кому на самом деле отравляет жизнь? Об этом – в программе "Спорная территория".