"Спорная территория": "непрошеные гости"

В садовом товариществе на окраине Видного дачные участки затопило канализационными водами, жалуются местные. Якобы жизнь им отравляет соседка Лилиана Никогосян.

По словам дачников, она открыла в СНТ незаконную гостиницу и теперь сливает нечистоты на улицу. К тому же местные электросети не рассчитаны на такое энергопотребление. Напряжение в розетках падает, а среди жителей растет – они требуют закрыть дачный отель.

Однако хозяйка настаивает, что никакого бизнеса не ведет, в доме живут только родственники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.